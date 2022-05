Scoperta enorme discarica abusiva a Casal Lumbroso: sequestrata un’area di 45mila mq, “un cimitero di rifiuti”

Ben 45mila mq “trasformati” in una discarica abusiva a Casal Lumbroso. Un territorio completamente rovinato da rifiuti che venivano frequentemente sotterrati. Senza scrupoli, i protagonisti hanno dato vita a un vero e proprio cimitero di materiale tossico e dannoso. Il responsabile è un italiano di 45 anni, deferito all’Autorità Giudiziaria per l’attività illegale e per il grave impatto ambientale causato.

Le indagini

Le indagini sono state fatte dagli agenti del IX Gruppo Eur e dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale). Tutto è partito da alcune anomalie rilevate in un’area di cantiere nel IX Municipio. Durante i normali controlli gli agenti si sono accorti che qualcosa non andava Hanno voluto così approfondire la vicenda, scoprendo, a malincuore, una realtà davvero tragica. Soprattutto con i tempi che corrono.

La discarica

Frequentemente venivano sotterrate tonnellate di rifiuti di tutti i tipi. Si parla di: rifiuti edili, calcinacci, materiale plastico, e tanto altro. Tutto veniva nascosto sottoterra illegalmente. Nell’area interessata erano in fase di realizzazione le fondamenta per la costruzione di alcuni edifici. Quindi i mezzi scaricavano il materiale, per poi interrarlo. L’intera area è stata sequestrata dalla Polizia Locale.