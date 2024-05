Roma, serpente semina il panico nella Clinica Parioli: “Attacchi feroci, sferrava potenti morsi” | Il video del recupero

Un serpente nelle scorse ore ha creato non poco scompiglio all’interno della rinomata Clinica Parioli a Roma. Dopo l’allarme sul posto è intervenuto il noto etologo Andrea Lunerti che ha provveduto, non senza difficoltà, a recuperare l’animale. Presenti anche i Carabinieri.

“Stavolta l’ha fatta grossa il nostro affezionato amico biacco. Probabilmente inseguito da un gatto di quartiere, l’animale si è rifugiato nello spogliatoio dei medici della prestigiosa clinica Parioli di Roma scatenando il panico nel personale”, spiega Lunerti in un post sui propri canali social ufficiali.

Prontamente però i sanitari sono riusciti ad intrappolarlo nella stanza chiudendo la porta. “Sul posto i carabinieri del comando di piazza Bologna hanno piantonato i locali in attesa del nostro arrivo” – prosegue l’etologo – “Per niente intimorito e totalmente inconsapevole dei nostri buoni propositi non si è lasciato catturare facilmente, attaccando ripetutamente e sferrando potenti morsi tanto da restare intrappolata la mandibola in una ciabatta sanitaria. Alla fine però abbiamo avuto la meglio. Ora tornerà presto libero in ambiente naturale, ovviamente lontano dai centri abitati”.