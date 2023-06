Roma, sgomberi in corso a Primavalle: blitz negli appartamenti Ater

[adrotate group="9"]

Roma. Sono in corso nel momento in cui stiamo scrivendo delle operazioni di sgombero in alcuni alloggi popolari siti nel quartiere di Primavalle. Le operazioni sono portate avanti dagli agenti della Polizia Locale e dagli uomini della polizia di Stato.

Roma, sgomberi in corso a San Basilio: blitz negli appartamenti Ater (FOTO)

Lo sgombero degli alloggi Ater a Primavalle

Come dicevamo, sono attualmente in corso le operazioni di sgombero all’interno di alcuni alloggi popolari di proprietà dell’Ater. Le operazioni riguardano tre immobili siti nella zona di Primavalle e precisamente in via Pietro Bembo. Sul posto presenti gli agenti della polizia locale e gli uomini della polizia di Stato. Al momento non si registrano criticità. Tuttavia, approfondimenti ed ulteriori particolari arriveranno nel corso dei prossimi minuti.

Le operazioni di sgombero a San Basilio

Non è certamente la prima volta che le autorità mettono in atto delle simili operazioni. Infatti, poco più di un mese fa un analogo episodio si era verificato nel quartiere di San Basilio. Qui lo scorso 4 maggio la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Roma Capitale, con l’ausilio della Sala Operativa Sociale, hanno effettuato delle operazioni di sgombero sempre alcuni appartamenti di proprietà dell’Ater. Gli appartamenti erano occupati abusivamente e tale operazione faceva seguito a quella posta in essere lo scorso 13 aprile, quando quattro appartamenti Ater erano finiti nel mirino delle forze dell’ordine. L’intervento era scattato negli immobili situati in parte in via Fabriano e in parte in via Recanati. All’interno degli appartamenti erano state individuate in quella circostanza complessivamente sette persone. Ma non solo. Qualche giorno prima, il 5 aprile un’altra operazione di sgombero era stata effettuata in via Senigallia. In quella circostanza, furono due le case popolari liberate e restituite all’Ater. Immobili che, dunque, potranno essere assegnati ai legittimi destinatari e a coloro che ne hanno necessità.