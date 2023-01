Roma, sgomberato insediamento abusivo: identificate 2 persone

Roma. Rimossi dagli agenti della Polizia Locale circa 100 metri cubi di masserizie, lamiere e pannelli in legno, oltreché di rifiuti di varia natura. Le operazioni — disposte dal II municipio — sono avvenute questa mattina in viale Tiziano. A seguito della rimozione dell’insediamento abusivo, due persone sono state identificate.

Roma, sgomberato insediamento abusivo rom nei pressi della stazione Tiburtina

L’insediamento abusivo e le operazioni della Polizia Locale

Come detto, le operazioni di sgombero sono avvenute questa mattina. In particolare, gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia di Roma Capitale, coadiuvati da pattuglie del Gruppo Spe e Gssu, sono intervenuti in viale Tiziano, nei pressi di Villa Balestra, per la rimozione di un insediamento abusivo. L’operazione, disposta dal II Municipio, ha portato alla rimozione di circa 100 metri cubi di masserizie, lamiere, pannelli in legno e rifiuti vari. Due le persone indentificate, prese in carico dalla Sala Operativa Sociale. A causa dell’ingente quantitativo di materiale da conferire in discarica la pulizia dell’area andrà avanti anche nei prossimi giorni.