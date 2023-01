Roma, si accostano con lo scooter e rapinano imprenditore: rubato rolex da 40mila euro

Momenti di paura per un imprenditore che ieri, giovedì 26 gennaio, è stato bloccato da alcuni malviventi, minacciato e rapinato. Un vero e propio incubo per l’uomo. L’obiettivo, poi centrato, era sottrargli il costoso rolex che la vittima aveva al polso. Se l’è, dunque, vista brutta un imprenditore di 48 anni originario di Pontecorvo, in provincia di Frosinone.

Imprenditore minacciato e derubato del rolex da due malviventi

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri. Siamo a Roma, in via Giovanni Battista Morgagni quando, intorno alle 17.30, l’uomo che era a bordo del proprio Suv Mercedes è stato avvicinato da due malviventi in sella ad uno scooter. In quel frangente, la circolazione stradale aveva subito un rallentamento a causa del traffico e l’imprenditore era fermo ad un semaforo. I malintenzionati hanno approfittato di questo lasso di tempo e si sono avvicinati al mezzo. Rotto il vetro, i ladri hanno derubato l’imprenditore del rolex, un modello Daytona dal valore di 40mila euro. Non è noto al momento se i malviventi fossero o meno armati, fatto sta che la paura da parte del 48enne è stata tanta.

La denuncia e le indagini

Portato a segno il colpo, i malviventi – uno dei quali dall’accento napoletano – sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Scattato l’allarme è poi giunta sul posto la Polizia. Sotto choc per quanto accaduto, l’uomo ha poi sporto regolare denuncia. In corso le indagini da parte degli agenti per identificare i responsabili della rapina.