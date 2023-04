Roma, si allontana da casa a piedi e scompare: l’appello della famiglia per ritrovare Niccolò

Si è allontanato da casa il 30 marzo scorso e da allora, la famiglia non ha avuto più sue notizie. Cresce l’apprensione dei suoi cari affinché Niccolò posso essere ritrovato il prima possibile e fare, dunque, ritorno a casa. L’uomo si è allontanato a piedi da casa, in zona Bravetta, e di lui si sono persi anche i recapiti telefonici. Fatto scattare l’allarme, le zone maggiormente attenzionate sono quelli di Roma, quartiere Monteverde e le stazioni di metro e treni.

Niccolò Del Buono scomparso da Roma

Niccolò del Buono è scomparso da Roma il trenta marzo scorso. Allontanatosi a piedi da casa in zona Bravetta, da quel momento di lui si è persa ogni traccia ed il giorno seguente, il 31 marzo, anche i contatti telefonici risultano smarriti. Cresce l’apprensione dei familiari che hanno lanciato un appello mediante l‘associazione Penelope – attiva proprio nelle ricerche delle persone scomparse – affinché Niccolò possa esser ritrovato il prima possibile e fare ritorno, altrettanto presto, a casa. Fornito un identikit dell’uomo, sono attualmente in corso le ricerche per fare in modo che possa rientrare subito a casa e riabbracciare così i propri cari. Le zone maggiormente attenzione sono quelle di Roma, quelle adiacenti alle stazioni dei treni e della metropolitana ed infine, il quartiere Monteverde. Chiunque lo avesse visto o avesse informazioni sul suo conto può contattare, anche via WhatsApp il Pronto Penelope (339 651 4799) o chiamare il 112.

L’identikit

Niccolò ha 29 anni e al momento della scomparsa indossava occhiali da vista fotocromatici, jeans scuri, felpa blu con cappuccio e scritta bianca, stivali da cowboy, smanicato beige con pellicciotto interno. L’uomo ha inoltre con sé uno zaino ed un giaccone scozzese, entrambi di colore rosso e nero. Ricordiamo ancora una volta che chiunque lo avesse visto o avesse informazioni sul suo conto può contattare, anche via WhatsApp il Pronto Penelope (339 651 4799) o chiamare il 112.