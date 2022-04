Roma, si rifà (gratis) tutto il guardaroba: rubati vestiti per 3.200 euro

Ha provato a rifarsi praticamente tutto il guardaroba il ladro pizzicato nelle scorse ore in un grande magazzino a Roma. L’uomo sarebbe stato sorpreso da un addetto alla sicurezza con numerosi capi di abbigliamento, tanto da raggiungere il valore di oltre 3.200 euro. Ma all’uscita del negozio è stato fermato dalla Vigilanza: e lì è scoppiato il caos.

Maxi furto di vestiti a Tor Vergata

Il malvivente era riuscito ad infilare tutta la refurtiva in due borsoni dopodiché ha provato ad uscire dal punto vendita – situato in zona Tor Vergata – come se nulla fosse. Fermato per un controllo da parte da parte della vigilanza interna al negozio, il ladro si sarebbe scagliato con violenza nei confronti dell’operatore. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Frascati.

Arrestato taccheggiatore di Napoli

I Militari dell’Arma, appreso quanto dichiarato dall’addetto alla vigilanza dell’esercizio, hanno recuperato la refurtiva e arrestato il presunto autore del furto, un 56enne di Napoli con precedenti, che deve rispondere ora dell’accusa di rapina. I capi di abbigliamento sono stati restituiti al responsabile dell’esercizio commerciale mentre l’indagato è stato portato in caserma.

La condanna

L’arresto del 56enne è stato convalidato e nei suoi confronti, l’Autorità Giudiziaria ha emesso una condanna di 3 anni e 2 mesi ed è stato tradotto presso il carcere di Regina Coeli.

Potrebbe interessarti anche: Furto nel parcheggio del supermercato, si distrae e le rubano la borsa: ladro in fuga inseguito dai Carabinieri