Roma, si rompe una conduttura: Nuovo Salario senz’acqua, residenti furiosi (VIDEO)

La rottura di una condotta idrica in via Monte Cervialto, al civico 167, nel quartiere Nuovo Salario, nella tarda mattina di oggi, venerdì 12 maggio, ha provocato l’allagamento della carreggiata e ha lasciato residenti e attività commerciali sono rimasti senz’acqua. Se stamattina si trattava solo di una piccola perdita che non sembrava destare preoccupazioni, con il passare delle ore il problema è andato via via aumentando, fino ad allagare la strada.

L’intervento degli operai Acea

Gli operai Acea erano al lavoro dalle prime ore di oggi. L’intervento doveva interessare la conduttura principale, per una piccola perdita, che nel corso dei lavori sembrerebbe essersi rotta definitivamente, allagando via Monti Cervialto. Una situazione che ha immediatamente creato agitazione e tensione tra i cittadini che hanno visto sgorgare l‘acqua dall’asfalto, mentre i rubinetti improvvisamente sono rimasti a secco.

Le telefonate dei residenti alla società che gestisce il servizio idrico

Una parte della complanare è stata chiusa al traffico ed è stata avvisata anche la Polizia di Roma Capitale che non sembra fosse a conoscenza dell’intervento in atto. I residenti e i commercianti furiosi hanno chiamato Acea che ha dichiarato di non sapere ancora quando verrà ripristinato e sembra non sappia neanche come attivare le botti per poter fornire acqua potabile alle abitazioni presenti in zona.

Solo qualche tempo fa a pochi metri di distanza un episodio analogo

Il quartiere di Nuovo Salario non è nuova a episodi del genere. A venti metri di distanza, sempre sulla medesima conduttura, si era registrata una situazione analoga, qualche tempo, fa e anche in quell’occasione con allagamento della carreggiata.

Intanto, nonostante le rassicurazioni, gli abitanti del quartiere si sono riversati in strada per chiedere spiegazioni e manifestare profondo dissenso per l’accaduto, ma soprattutto per l’impossibilità di contare su un servizio sostitutivo che almeno per il momento non sembra essere previsto.