Roma, si schianta con la Maserati a Piazza di Spagna, poi scappa: scalinata danneggiata, ma le telecamere riprendono tutto

Ha danneggiato la scalinata di Trinità de Monti mentre era alla guida di una Maserati, dopodiché si è dato alla fuga. Non sapeva però che il suo “incidente”, sul quale sono tuttora in corso accertamenti, era stato immortalato in tutta la sua sequenza dalle telecamere di videosorveglianza. E adesso sulle tracce del conducente c’è già la Polizia Locale di Roma Capitale.

Auto danneggia la scalinata di Trinità dei Monti a Roma

Il tutto è successo stanotte. L’automobilista, per cause in corso di accertamento, ha danneggiato con l’auto alcuni gradini della scalinata di Trinità de Monti, fuggendo subito dopo come detto. Gli agenti della Polizia Locale, del I Gruppo Trevi, hanno attivato immediatamente le indagini del caso e, grazie alle immagini di videosorveglianza della zona, hanno acquisito gli elementi utili per il rintraccio del veicolo.

I danni

In queste ore sono in corso le ulteriori verifiche per individuare chi fosse alla guida. Sul posto richiesto l’intervento del personale della Sovrintendenza Capitolina, che ha provveduto a constatare i danni.

Cosa rischia la persona alla guida dell’auto

Adesso il responsabile dovrà rispondere di quanto accaduto. Al momento per lui, o per lei, si profila innanzitutto una denuncia per danneggiamento aggravato. Dopodiché, chiaramente, dovrà ripagare il danno causato e risarcire i costi per la riparazione.

