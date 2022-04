Roma, perde il controllo dell’auto e fa centro direttamente nella fontana

Roma. Non è stato di certo il primo, si spera però, come sempre, che sia l’ultimo. Un incidente che poteva tramutarsi in tragedia per il conducente del veicolo che è stato poi letteralmente ”ripescato” dalla fontana dentro la quale era finito. Probabilmente la velocità e la condotta di guida non erano il massimo, data la situazione che gli agenti della Polizia Locale hanno trovato una volta arrivati sul posto.

Finisce direttamente nella fontana dell’Eur

Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri, precisamente in viale della Civiltà del Lavoro, zona Eur. Qui un uomo di 77 anni ha completamente perso il controllo del proprio veicolo, una Toyota Yaris, andando a finire direttamente dentro la fontana che si trova al centro della rotatoria.

Il soccorso della Locale

Per fortuna, le condizioni di salute dell’uomo non sono state intaccate dall’impatto, e dopo averlo soccorso, gli agenti lo hanno sanzionato per la condotta tenuta alla guida, oltrechè per non aver ottemperato alla revisione obbligatoria del veicolo. Infine, il 77enne ha dovuto pagare anche la rimozione del suo veicolo dalla fontana.

