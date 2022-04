Cercano di passare inosservati tra la folla per bagnarsi all’interno della Fontana di Trevi: fermati e sanzionati dalla Polizia Locale

Ormai farsi il “bagno” nelle fontane di Roma sta quasi diventando una moda. Un po’ di tempo fa alcuni personaggi noti, solo per il gusto di fare una stories, hanno deliberatamente deciso, di notte, di fare qualche scatto dentro la Fontana di Trevi. Per loro una multa salatissima. Tuttavia, sembra che questa cosa non spaventi per niente. Anzi, ieri pomeriggio, nonostante la folla, due uomini hanno cercato di fare “un tuffo” nella Fontana di Trevi.

La moda del bagno alla Fontana di Trevi

Chissà se per il caldo, per la voglia di fare un’esperienza o semplicemente per la maleducazione di alcune persone, quello di non rispettare regole civili sta diventando una moda. Fatto sta che, ormai, turisti e non, non si fermano neanche davanti a una folla di gente.

Ieri pomeriggio infatti le pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale hanno dovuto bloccare due turisti intenti a fare il loro ingresso nella Fontana di Trevi. L’avranno forse scambiata per una piscina comunale?

Le sanzioni

I due uomini, entrambi trentenni di nazionalità olandese, anche se hanno provato in tutti i modi a non farsi notare tra la tantissima gente, sono stati avvistati. Gli agenti, in servizio di controlli nell’area, li hanno fatti uscire immediatamente e dopo essere stati identificati sono stati sanzionati, e parecchio.

Secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia urbana, la multa arriva a un totale di oltre 1000 euro.