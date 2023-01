Roma, signora schiaffeggiata da uno sconosciuto: ipotesi di Knockout game

Roma. Una signora è stata schiaffeggiata in strada da uno sconosciuto. Nessuna lite, nessun diverbio o comunque qualcosa che potesse scatenare tale, improvvisa reazione. La donna stava passeggiando sul marciapiede di Viale Spartaco in zona Quadraro quando è stata raggiunta dalla manata di uno sconosciuto senza che vi fosse alcuna motivazione. I fatti sono avvenuti lo scorso 20 gennaio, sul posto sono poi giunti gli agenti del commissariato Tuscolano. Nessuna ipotesi è al momento esclusa.

Prima la rapina, poi la brutale aggressione nella casa famiglia: uomo finisce in ospedale

Schiaffeggiata da parte di uno sconosciuto in Viale Spartaco

Sono da poco passate le 20 quando una signora che stava tranquillamente passeggiando in Viale Spartaco è stata improvvisamente raggiunta da una manata da parte di uno sconosciuto. A sorprendere gli agenti, intervenuti poi sul posto a seguito della segnalazione della donna, il fatto che durante l’aggressione non sia stato consumato nessuno scippo o rapina. In corso le indagini da parte della Polizia. Al momento nessuna ipotesi di indagine è esclusa, anche se la vittima ha riferito agli agenti di non conoscere l’aggressore.

L’ipotesi di knockout game

Come detto, al momento nessuna ipotesi di indagine è esclusa, nemmeno quella che possa trattarsi del knockout game. Con quest’ultima espressione si fa riferimento ad un violento gioco nato negli Stati Uniti d’America che consiste proprio nel colpire dei passanti a caso, all’insegna di un violento passatempo. Sino ad oggi tale allarme anche se segnalato in varie zone della Capitale non ha mai trovato conferma da parte delle forze dell’ordine.