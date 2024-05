Roma, sorpresi a rubare nel locale confiscato alla mafia: in 3 fermati dalla Polizia

Tre persone sono state fermate dalla Polizia di Stato mentre erano intente a portar via da un locale confiscato alla criminalità organizzata alcune attrezzature sportive. L’intervento in Via Don Primo Mazzolari: ecco cosa è successo.

Stavano caricando un furgone con del materiale asportato nell’ex palestra, locale finito sequestrato e oggi nelle disponibilità del Comune di Roma. Tre persone, quasi tutte coetanee, dopo essere riuscite ad accedere alla struttura stavano portando via materiale e attrezzature sportive caricandole a bordo del mezzo. A rovinare i loro piani ci ha pensato però la Polizia che li ha bloccati prima che potessero allontanarsi con la refurtiva.

Furto nell’ex palestra Heaven Sporting Club a Ponte di Nona

Le segnalazioni al 112 sono iniziate ad arrivare quando erano da poco passate le 15.00 di ieri, giovedì 9 maggio 2024. Sul posto, in Via Don Primo Mazzolari, a Ponte di Nona (Roma est per intenderci), sono state fatte convergere le Volanti della Polizia di Stato: gli agenti hanno sorpreso il terzetto mentre era intento a fare dei “viaggi” dall’interno della struttura per caricare materiale di vario tipo a bordo di un furgone, tra cui attrezzi sportivi come detto.

Immediatamente i tre sono stati bloccati e arrestati: tutti soggetti italiani (si tratta di un uomo nato a Foggia di 39 anni, di un romano di 38 e di un 45enne originario dei Castelli), devono ora rispondere di furto aggravato in concorso. Il materiale trafugato è stato recuperato ed è stato posto sotto sequestro, così come il furgone utilizzato dalla banda. Stamani a carico del terzetto criminale si terrà il processo per direttissima.

La struttura

Per quanto riguarda il locale interessato dal furto si tratta di un’ex palestra confiscata alla criminalità organizzata, la Heaven Sporting Club. La struttura oggi è nelle disponibilità del Dipartimento Patrimonio del Comune di Roma in attesa di essere assegnata per scopi sociali al Municipio VI di Roma Capitale.

