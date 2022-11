Roma, sosta selvaggia per la movida, il bus Atac non passa nella via e di sera cambia percorso: “Rimaniamo incastrati” (VIDEO)

Sosta selvaggia a Roma responsabile…di una deviazione al normale tragitto di un bus Atac. Sembra surreale ma non lo è come documentato ieri dalle telecamere di Striscia la Notizia. Sì perché la linea 085 a San Giovanni, attiva per gran parte della giornata nella Capitale, di giorno effettua il normale percorso previsto mentre la sera è costretto a deviare, compiendone uno alternativo, a causa delle macchine parcheggiate in modo irregolare.

Il video di Striscia la Notizia con il bus Atac deviato la sera per colpa della movida

Il motivo? La presenza di un ristorante e degli altri locali della zona i cui avventori, parcheggiando “selvaggiamente” per l’appunto, impediscono ai mezzi di passare. “Lì non si transita restiamo incastrati”, ammettono gli stessi conducenti Atac durante il servizio realizzato da Jimmy Ghione e andato in onda ieri sera. E dunque, anziché passare in Via San Giovanni in Laterano, ovvero la via incriminata, tra quelle più gettonate della movida capitolina, il bus intraprende dopo le 9 di sera un percorso alternativo transitando in Via Labicana e modificando così le fermate.

Le parole del Presidente Atac

Al momento però, nonostante le segnalazioni dei residenti, la situazione è restata invariata tanto che su una palina situata lungo il percorso in Via S.Giovanni è stata apposta la dicitura “fermata non attiva dopo le 21.00“. “Movida 1, Atac 0” commenta allora Ghione che si è poi rivolto direttamente al Presidente della municipalizzata del trasporto romano Mottura per chiedere un intervento. “Tutti i cittadini romani devono capire che il parcheggio selvaggio è sbagliato”, ha commentato il vertice Atac che si è poi preso l’impegno di intervenire per risolvere il problema.

