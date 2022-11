Roma, lancia la bottiglia contro il bus Atac e spacca il vetro: paura tra i passeggeri

Si sono vissuti attimi di grande paura ieri sera. I passeggeri e il conducenti di un autobus Atac, che si trovava in transito su via Ribellia, in zona Settecamini a Roma, è stato oggetto del lancio di bottiglie da parte di alcuni ragazzi che si trovavano nei giardini pubblici. In particolare è stata una delle bottiglie lasciate a infrangersi contro l’autobus provocando grande ansia tra i passeggeri all’interno del mezzo pubblico.

Una bottiglia prende l’autobus in pieno

La bottiglia ha preso in pieno il vetro del bus per fortuna senza conseguenze per i passeggeri. Intanto il conducente ha chiesto l’intervento dei carabinieri, ma quando i militari sono arrivati sul posto, del ragazzo che si era reso autore del fatto non c’era più traccia. Gli uomini dell’Arma sicuramente svolgeranno indagini per risalire all’autore di quel gesto, raccogliendo testimonianze e magari anche eventuali video presenti in zona.

Per fortuna nonostante la grande paura non si sono registrate conseguenze per i passeggeri o per il conducente dell’autobus di linea che, dopo gli accertamenti svolti dai Carabinieri consistiti anche nell’audizione di quanti hanno assistito ai fatti, ha poi potuto riprendere la corsa regolarmente.