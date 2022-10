Roma, sospeso dal servizio e dalla paga l’autista Atac beccato a vedere il film alla guida

E’ stato sospeso dal servizio e dalla paga l’autista ripreso mentre guardava un film alla guida stamattina. Pugno duro di Atac dopo le polemiche scoppiate a seguito dell’episodio, non il primo purtroppo, registrato sulla linea 32 che serve il quartiere Prati a Roma. In una nota l’Azienda del trasporto pubblico romano precisa infatti “di essersi istantaneamente attivata per identificare, interrompendo il turno di guida, l’autista protagonista di tale comportamento inqualificabile”. A quel punto il conducente è stato sospeso dal servizio e anche dallo stipendio come detto.

Il video dell’autista Atac che guarda il film postato sui social

Il video, com’è noto, dopo la pubblicazione online è rimbalzato un po’ ovunque facendo rispuntare anche diversi episodi recenti (come l’autista immortalato a chattare o quello intento a guardare la partita della Lazio, entrambi sempre alla guida chiaramente). “Eventi come questo danneggiano tutta l’Azienda – aggiunge l’ATAC nella nota – con il rischio che il comportamento corretto della maggior parte degli 11 mila dipendenti (e su questo ci siamo espressi stamattina anche noi) venga inquinato da pochi irresponsabili. Per questo ATAC non tollererà e non giustificherà in alcun modo condotte non in linea con i corretti principi del servizio pubblico che è tenuta a svolgere”.

Foto di repertorio