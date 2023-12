Roma, spaccio di cocaina a San Basilio: arrestata una coppia di pusher

Nell’ambito di un servizio straordinario nel quartiere di San Basilio dei Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio, della Compagnia di Roma Monte Sacro, con il supporto dei Carabinieri del N.A.S., del N.I.L. di Roma e del Nucleo Carabinieri cinofili di Santa Maria di Galeria, nella giornata di ieri, tre persone sono finite in manette per detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione contro degrado, abusivismo e illegalità

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità nei quartieri periferici, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Interventi pianificati con l’obiettivo principale di garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare gli illeciti.

Tre arresti per spaccio di sostanze stupefacenti

Nel corso delle attività sono state identificate 120 persone di cui 3 arrestate per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e una denuncia in stato di libertà nei confronti di un uomo per occupazione senza titolo nonché per abuso edilizio per averne modificato i locali con relativa ristrutturazione ed effettuate 4 perquisizioni.

Una coppia era in possesso di diciotto dosi di cocaina

Nello specifico, una coppia di romani, lui di 47 anni e lei di 48, sono stati arrestati poiché trovati in possesso di diciotto dosi di cocaina e denaro contante ritenuto il provento dell’illecita attività di spaccio; arrestato anche un uomo di origini sudamericane di 56 anni trovato in possesso di quattordici dosi di cocaina e circa 300 euro in contanti.

I controlli proseguiranno, come di consueto, anche nei prossimi giorni anche in altri quartieri periferici della città, sempre al fine di eliminare situazioni di degrado e debellare illeciti che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini e, non di meno, de tanti turisti che in questi giorni affollano le strade della Capitale.