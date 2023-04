Roma, spaccio di droga on the road con le auto ‘stupefacenti’: arrestati

Due pusher sono finiti in manette nel corso di controlli proprio in materia di stupefacenti da parte dei carabinieri. È stato, infatti, in uno dei quotidiani servizi antidroga, svolti dagli uomini dell’Arma della Stazione Roma La Storta che sono state arrestate due persone gravemente indiziate per reati inerenti agli stupefacenti. Operazioni nel corso delle quali i militari hanno sequestrato ben oltre 700 grammi di droga.

La perquisizione che ha portato al rinvenimento della droga

In manette è finito un 51enne romano che, in tarda serata, è stato fermato per un controllo a bordo della sua auto in via della Bufalotta all’incrocio con via di Tor San Giovanni. Al temine della perquisizione veicolare e personale l’uomo è stato trovato in possesso di 7 panetti di hashish, per un peso complessivo di 700 grammi. Un considerevole quantitativo di stupefacente che è stato posto sotto sequestro dalle forze dell’ordine.

Arrestato anche un altro uomo sorpreso a cedere cocaina

Ma non si è trattato dell’unico arresto. Perché i Carabinieri, sempre in serata, hanno poi arrestato un 35enne romeno sorpreso, mentre era fermo a bordo della sua autovettura in via Nomentana all’incrocio con via Cesarina, a cedere alcune dosi di cocaina ad un 55enne romano, identificato e segnalato alla Prefettura, quale assuntore. Il 35enne è stato perquisito e trovato in possesso di 15 dosi di cocaina, materiale per il confezionamento e 675 euro, ritenuto provento dell’attività illecita.

L’udienza di convalida

I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini spiaccio e sono dovuti comparire davanti al giudice del Tribunale di piazzale Clodio per il giudizio per direttissima. Al termine dell’udienza il magistrato si è pronunciato con la convalida degli arresti dei due uomini. Ma i servizi di controllo antidroga dei Carabinieri proseguiranno costantemente al fine di debellare o anche solo prevenire il fenomeno dello spaccio sdi sostanze stupefacenti.