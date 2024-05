Roma, spaccio di famiglia: mamma e figlio beccati con oltre 4kg di droga | FOTO

Mamma e figlio arrestati per droga a Roma. Trovati all’interno del loro appartamento oltre 4 kg di sostanza stupefacente tra hashish, marijuana e quasi mezzo Kg di cocaina: l’operazione.

Avevano messo su un fiorente business familiare, peccato che fosse incentrato sullo spaccio di droga. Così una donna e un ragazzo, italiani, rispettivamente madre e figlio di 50 e 19 anni, sono finiti in arresto per mano della Polizia a seguito della scoperta della loro base di spaccio, una casa situata nel quartiere Alessandrino. Il blitz è scattato al termine di una mirata attività investigativa che ha portato alla luce il giro illecito gestito dalla famiglia.

Droga a Roma: l’operazione all’Alessandrino

I poliziotti avevano infatti individuato la potenziale base di spaccio situata all’interno dell’appartamento dei due nel quartiere Alessandrino come detto. In più occasioni gli agenti ne hanno quindi osservato i movimenti nella zona dopodiché hanno deciso di intervenire, dando il via alla perquisizione dell’abitazione.

Ebbene qui, grazie all’ausilio dell’unità Cinofila Antidroga, sono stati rinvenuti, in un borsone per la palestra e in un mobile della cucina, ben 4,1 kg tra hashish e marijuana e 480 grammi di cocaina, oltre a materiale di vario genere utilizzato per la pesatura e il confezionamento di sostanza stupefacente.

L’arresto di mamma e figlio per spaccio

Inevitabilmente dunque per entrambi sono scattate le manette e devono ora rispondere di detenzione ai fini di spaccio. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto.