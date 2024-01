Roma, spaccio di ketamina e ecstasy in periferia: arrestati due giovani

Due ragazzi di 23 e 24 anni sono stati arrestati per spaccio di stupefacente perché in possesso di vari tipi di droga, tra cui ecstasy e ketamina, e quasi 6mila euro, somma ritenuta dagli inquirenti attività di spaccio, mentre altri due sono stati denunciati per furto di cosmetici.

Controlli straordinari nei quartieri periferici

I Carabinieri della Compagnia Casilina hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Quadraro e Tuscolano, con particolare riferimento alle zone adiacenti a via dei Sestili, piazza del Quadraretto e largo Spartaco, nonché alle aree delle stazioni delle fermate metropolitane Numidio, Quadraro e Porta Furba, finalizzato alla prevenzione e repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane di periferia.

Tale attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità nei quartieri periferici, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Due arresti per spaccio di stupefacenti

Nel corso del servizio sono state identificate 90 persone tra cui due sono finite in manette, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e altre due denunciate per furto aggravato, controllato 52 veicoli e ispezionato 5 esercizi commerciali. Due giovani di 23 e 24 anni, entrambi di origini sudamericane, sono stati notati in strada con fare sospetto e, a seguito del controllo effettuato dai Carabinieri sono stati trovati 3 g di hashish, 1,4 g di ecstasy e 0,4 g di ketamina, già suddivisi in dosi e pronti per lo smercio nonché la somma in contante di 5.795 euro, ritenuta il provento dell’attività illecita.

Due denunce per furto di cosmetici

Una coppia di cittadini georgiani, invece, sono stati denunciati in stato libertà per furto aggravato in concorso poiché sono stati subito dopo essersi impossessati di prodotti cosmetici, per un valore di circa 170 euro, previa rimozione dei dispositivi antitaccheggio.