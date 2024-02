Roma, spinte e cazzotti in faccia per rubare un cellulare a bordo del bus: arrestato 23enne

Spinte e pugni a un ragazzo per togliergli il cellulare. È accaduto ieri sera, poco dopo le 19, in via Prenestina, altezza civico 590 a bordo di un autobus di linea. E poco dopo, in piazza Balsamo Crivelli, un altro autobus è stato preso di mira da igniti che gli hanno lanciato un martello contro rompendo un vetro.

Un 23enne egiziano, già sottoposto attualmente alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma, si trovava su un bus Atac, il numero 314, quando ha spintonato e poi preso a pugni in faccia un ragazzo appena maggiorenne del Bangladesh, per impossessarsi del suo telefono cellulare.

I passeggeri hanno allertato il 112

Una volta preso il telefonino il 23enne è fuggito su via Prenestina. Diversi i passeggeri sul mezzo pubblico che hanno assistito alla scena e hanno immediatamente allertato il 112. Una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che si trovava poco distante, è intervenuta subito e ha bloccato il 23enne in fuga.

Il 23enne è stato arrestato dai Carabinieri

Per il ragazzo del Bangladesh non è stato necessario richiedere assistenza sanitaria. Sentiti anche i testimoni oculari presenti a bordo del mezzo di trasporto pubblico, il 23enne è stato arrestato e condotto in caserma in attesa del rito direttissimo che si terrà questa mattina presso le aule di piazzale Clodio.

Lanciano un martello contro l’autobus in transito

Poco più tardi, verso le 21, in piazza Balsamo Crivelli, ignoti, al passaggio del bus Atac di linea 61 hanno lanciato un martello infrangendo un vetro laterale destro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante che hanno rinvenuto sul bus il martello e lo hanno sequestrato e hanno avviato le indagini per risalire agli autori. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, sul bus erano presenti solo 2 passeggeri.