Roma, stop alla funivia della Raggi: “Piloni da 15 metri sopra GRA e case troppo pericolosi”

Il progetto della funivia, voluto dall’ex sindaco Virginia Raggi, non piace all’attuale Governo, tanto che arrivati i 109 milioni di euro, ha deciso di destinarli ad altro. A spiegare a cosa verranno destinati questi fondi è stato l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè che ha scritto al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili per chiedere una variante straordinaria al progetto iniziale. La somma verrà destinata a un “people mover” che collegherà Battistini a Casalotti e sarà in parte in superficie in parte interrata. Un progetto che prevede una spesa di 80 milioni di euro. Il progetto di una funivia realizzata con piloni da 15 metri ciascuno, con passaggi sopra il Grande raccordo anulare e tra le case non convince.

Il progetto di “people mover”

Si tratta di un piano di intervento che potrebbe avere risvolti estremamente positivi per quanti devono viaggiare su mezzi pubblici che versano in condizioni critiche, anche se Patanè sottolinea: “Da quando ci siamo insediati, abbiamo dato il via ad una ristrutturazione fondamentale per tornare alla normalità”.

Sono diverse le iniziative messe in campo per consentire a quanti sono costretti a utilizzare i mezzi pubblici per sposarsi, di farlo con maggiore comfort. È annunciato l’arrivo di 30 nuovi treni per le metro A e B, oltre un migliaio di autobus di nuova generazione entro il 2026, Si stanno realizzando nuovi ascensori e nuove scale mobili per la linea B della metropolitana.

Altre novità sulla mobilità in città

In tutto questo processo di innovazione, dal 1 gennaio entrerà in vigore anche la nuova regolamentazione di bici e monopattini elettrici, secondo la quale saranno 3 i vincitori del bando di sharing mobility. Verranno posizionati in tutte le stazioni sia metro che ferroviarie e sono state previste tariffe più convenienti per gli abbonati Metrebus. Saranno previste anche aree nelle quali non sarà possibile parcheggiare e altre adibite proprio per la sosta di questi mezzi. Tutti chiarimenti che l’Assessore ha voluto fornire per testimoniare quanto di sta facendo per migliorare la mobilità a Roma.