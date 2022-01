Trasporti, Gualtieri boccia progetto funivia a Casalotti della Raggi: ”Prolunghiamo la linea A”. Ma manca sia il progetto sia il finanziamento

Roma. Proprio nella giornata di ieri, venerdì 28 gennaio 2022, si è riunita la Commissione Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, e ha raggiunto una decisione definitiva: la funivia di Casalotti non si farà. A questo punto, dunque, l’unica opzione rimane l’ormai antica proposta di Veltroni, avanzata nel lontano 2011, dal suggestivo nome People Mover. Il Sindaco Roberto Gualtieri propone un allungamento della linea A che vada oltre il capolinea Battistini, ma sul tavolo manca un progetto solido e anche (soprattutto) il finanziamento.

Nessuna funivia a Roma

Sul tavolo di lavoro, infatti, sotto i riflettori c’era principalmente il PUMS. Ovvero, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile per la città di Roma in cui appare anche la realizzazione della funivia fra Casalotti e Battistini. Sono stati mesi lunghi, intensi, in cui non sono mancate le discussioni e i tentavi di rimodulazione del progetto, finché poi non è arrivata la sentenza definitiva da parte dell’assessore responsabile dei Trasporti della Capitale.

Le dichiarazioni di Eugenio Patanè sul progetto

Eugenio Patanè si è così espresso davanti alla Commissione: “Ribadisco che non è una priorità per l’amministrazione. E non solo perché ci sarebbero ricorsi ma soprattutto per il tipo di tecnologia scelto. Noi non rinunceremo al finanziamento ma discuteremo con ministero per capire se si può usare quel finanziamento per altro, ad esempio per un People Mover previsto nel 2011 dall’amministrazione Veltroni.”

Gualtieri: ”Opzione prolungamento metro A”

Sulla questione, poi, si è espresso anche il capo della giunta capitolina, Roberto Gualteri, il quale in un primo momento ha proposto, invece, il prolungamento della metro linea A. Oggi, di fatto, la metropolitana fa capolinea a Battistini. Tuttavia, questa idea rimane tale. Cioè, esiste certamente un progetto sulla carta ma è ben lungi da un tentativo di realizzazione. Inoltre, secondo il progetto già presente, il prolungamento sarebbe soltanto fino a Torrevecchia, dunque non arriverebbe a Casalotti. Oltre ad un progetto completo, inoltre, mancano anche i finanziamenti. Insomma, poco meno di un’idea che non vedrà la realizzazione prima della metà di questo secolo.