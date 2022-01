Roma, controlli a San Lorenzo e a Trastevere: raffica di chiusure e multe

Tre minimarket chiusi e due bar sanzionati. Questo l’esito dei controlli amministrativi, disposti dal Questore di Roma, e finalizzati a contrastare la mala movida, con gli agenti impegnati a verificare il rispetto di tutte le normative anti-Covid.

Tre minimarket chiusi a San Lorenzo

Il personale del Commissariato San Lorenzo, nella serata di ieri, con l’ausilio di una squadra del Reparto Mobile e in collaborazione con il personale della Polizia Locale di Roma Capitale, ha sanzionato amministrativamente un minimarket in via dello Scalo di San Lorenzo. Questo perché i locali non erano sanificati e l’attività commerciale è stata così chiusa per cinque giorni. Ma non solo. La sanzione è scattata anche per due bar, rispettivamente in via dei Sabelli e in via degli Ausoni: nel primo sono stati riscontrati numerosi illeciti amministrativi e l’occupazione abusiva del suolo pubblico e nell’altro, oltre all’occupazione abusiva del suolo, è stata ravvisata anche la somministrazione abusiva. Durante lo svolgimento del servizio sono state controllate 70 persone e 4 esercizi commerciali, sono state elevate 8 sanzioni amministrative per un totale di 11.903 euro.

Pioggia di sanzioni

Sempre nella giornata di ieri, in viale Trastevere, il personale della Divisione Amministrativa della Questura di Roma ha sanzionato un minimarket. Questo perché stava vendendo tabacco privo della prevista autorizzazione. Ma non finisce qui. Al suo interno sono state trovate e poste sotto sequestro circa 5300 pezzi tra cartine e filtri. Poi, visto che non sono state rispettate le misure anti-Covid, il locale è stato chiuso per tre giorni. Sempre in viale Trastevere e sempre per il mancato rispetto delle norme anti-covid un altro minimarket è stato sanzionato e chiuso per tre giorni.