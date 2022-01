Rifiuti Roma, Gualtieri firma l’ordinanza: si continuerà a scaricare a Roncigliano

Tutto secondo copione: i rifiuti di Roma – e non solo – continueranno a essere portati nella discarica di Roncigliano, ad Albano, nonostante le proteste dei sindaci dell’ex bacino. Roberto Gualtieri ha quindi confermato le scelte dell’ex sindaca Virginia Raggi, “spedendo” i rifiuti ai Castelli, in un’area già pesantemente penalizzata a livello ambientale e idrogeologica.

Leggi anche: Roncigliano, il Comune di Ardea approva ordine del giorno all’unanimità: «Atto politico forte»

Ma ecco cosa dice l’ordinanza appena firmata: facendo riferimento alla temuta interruzione del servizio a partire dal 1 gennaio 2022, con conseguente mancata “raccolta dei rifiuti nei Comuni della Città Metropolitana di Roma e rischio per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente”, si è deciso “di adottare tutte le misure necessarie per far fronte all’impossibilità di proseguire il conferimento dei suddetti rifiuti urbani presso la discarica di Viterbo, gestita dalla società Ecologia Viterbo”. Quindi, visto che la Soc. Ecosystem Spa ha segnalato l’impossibilità, già a decorrere dal 01.01.2022, di proseguire le proprie attività di trattamento di rifiuti urbani raccolti nel territorio di Roma Capitale e in quello di 24 Comuni metropolitani, tra i quali il Comune di Albano Laziale, oltre che quelli residui prodotti dai due Aeroporti di Roma, a causa della indisponibilità di spazi nella discarica di Viterbo gestita dalla soc. Ecologia Viterbo e nella discarica di Albano Laziale gestita dalla soc. Ecoambiente, e vista la necessità di dover mettere i rifiuti da qualche parte, si è pensato bene di prorogare l’ordinanza emessa a luglio da Virginia Raggi “per evitare paventati blocchi nei conferimenti agli impianti TMB, con conseguente interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio di Roma Capitale e l’instaurarsi di condizioni di rischio per la salute e l’igiene pubblica”.