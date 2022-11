Roma, strade allagate (e chiuse), incidenti e allerta per l’innalzamento del Tevere: traffico in tilt nella Capitale

Nuovi disagi alla circolazione per l’ondata di maltempo che si sta abbattendo in questi minuti sulla Capitale. Tante le code sulle principali arterie e alcune segnalazioni particolari come la chiusura di strade causa allagamento o per incidente. Diramata l’allerta anche per l’innalzamento dei livelli del Tevere. Ecco dunque tutti gli aggiornamenti.

Via di Salone chiusa per allagamento

Problemi ad esempio a Roma Est dove Via di Salone è stata chiusa per allagamento. Il tratto in questione è quello compreso tra Via delle Case Rosse e Via Collatina. L’interdizione al traffico, da quanto si apprende, è cessata poco prima delle 17.00 e in questo momento la circolazione dovrebbe essere stata ripristinata.

Incidente tra A24 e GRA

Chiuso per incidente anche il tratto tra l’A24 (Tratto Urbano) e il bivio per il Grande Raccordo Anulare in direzione fuori Roma. Al momento sono oltre 2 i km di coda nella zona. La circolazione è in questo momento ancora bloccata.

Aggiornamento

Come riportato da LuceVerde il tratto è stato riaperto poco fa ma permangono lunghissime code.

Allerta per il Tevere

In questi minuti la Protezione Civile di Roma Capitale ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine a seguito delle forti piogge che interessano il bacino del fiume Tevere e dei suoi principali affluenti.

Traffico Pontina e GRA oggi pomeriggio

Rallentamenti anche sulla Pontina tra Roma e Pomezia in entrambe le direzioni con particolari criticità all’ingresso della Capitale. Sul GRA traffico in diversi punti in carreggiata esterna con lunghe code (qui la situazione in tempo reale).