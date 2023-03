Roma, strattona un’anziana e gli sottrae la borsa: residenti vedono la scena e lo bloccano in un bar. Tutto ciò è avvenuto nel quartiere di Monteverde, nel XII Municipio capitolino. Qui un ladro avrebbe puntato una signora anziana per strada, strattonandola in prossimità di via Ferdinando Palasciano per portargli via la borsa. Una situazione che ha causato la caduta rovinosa della signora a terra, che nonostante l’età a provato a resistere in tutti i modi al furto.

Roma, l’anziana rapinata su via di Monteverde

La donna, provando a fare resistenza, ha cominciato a urlare “aiuto”. Una richiesta che non è rimasta inascoltata dal quartiere, con diversi cittadini che vedendo la scena dell’aggressione, hanno cominciato a inseguire il ladro, un ragazzo italiano di 37 anni. Il criminale ha cominciato a correre per le strade di Monteverde, nel tentativo di seminare i ladri. Per farlo, raggiunta via Ferdinando Palasciano si è inserito in un bar e ha raggiunto i locali dei bagni per provare a nascondersi.

Nonostante ciò, i cittadini si sono piazzati davanti l’entrata dell’attività commerciale. D’accordo con il gestore del locale, si sono piazzati davanti alla porta per non farlo uscire. Questo almeno fino all’arrivo dei Carabinieri, così che l’uomo facesse i conti con la giustizia italiana per i suoi reati e soprattutto non provasse nuovamente a fuggire. I militari, prontamente arrivati dopo la chiamata dei cittadini, entrati nel bar hanno individuato subito il soggetto accusato di aver compiuto il furto.

Durante la perquisizione, hanno trovato l’uomo in flagranza di reato, portando addosso ancora la borsa dell’anziana signora aggredita e soprattutto tutti i suoi effetti personali, compresi i soldi nel portafoglio. Vista la violenza con cui ha scippato l’anziana donna, una residente di 66 anni, i Carabinieri lo hanno fermato con l’accusa di “rapina aggravata”. Ora si attende il processo per la definitiva condanna.