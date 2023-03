Furto a Rocca di Papa, prendono di mira il centro anziani per fare razzia

Rocca di Papa. Si erano intrufolati all’interno del centro anziani del posto, con l’intento di derubare le loro fragili vittime. Erano sicuri di poter trovare oggetti di valore. Ma più di ogni altra cosa, confidavano nella scarsa reattività degli inquini, nella loro fragilità e quindi nell’estrema semplicità del loro colpo.

Entrano nel centro anziani di Rocca di Papa per fare razzia

Doveva essere un colpo facile, al centro anziani di Rocca di Papa. Almeno, così pensavano. Le loro vittime non avrebbero opposto resistenza alcuna, e forse nessuno si sarebbe accorto di niente. Tuttavia, la cosa non è andata proprio secondo i piani. A seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno arrestato, in flagranza di reato, due persone, un romano di 49 anni e una donna di 44, originaria della Svizzera, entrambi già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso.

Beccati un uomo e una donna

Dopo la segnalazione di furto in atto, giunta alla centrale operativa di Frascati, i Carabinieri sono immediatamente interventi presso il centro anziani situato in via Campi d’Annibale, a Rocca di Papa. Qui gli operatori si sono immediatamente resi conto di quello che stava accadendo, e così, una volta individuati i soggetti, li hanno bloccati mentre erano ancora intenti a rovistare all’interno del centro. Mediante la forzatura di una finestra posta al piano terra della struttura, i due si erano introdotti rovistando in alcune stanze, impossessandosi di denaro contante che avevano trovato all’interno. Il responsabile legale del centro anziani ha presentato regolare denuncia querela presso la caserma dei Carabinieri di zona. L’arresto dei due è stato convalidato. Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.