Ostia, furti e atti vandalici al parco giochi: la banda del luna park torna a colpire

Da giorni i furti nel luna park Parco Lido di Ostia i furti si susseguono a cadenza quotidiana. O, forse, sarebbe meglio dire: notturna. Da tre giorni a questa parte il parco giochi viene preso di mira dai ladri e vandali e i gestori stanno vivendo momenti di grande tensione proprio a causa di saccheggi che non stanno facendo altro che seminare paura e far crescere la conta dei danni.

Il terzo furto in tre giorni al luna park

Anche nella notte tra lunedì e oggi, martedì 14 marzo, è stato messa a segno un’altra incursione notturna. E, così come è scattato l’allarme i gestori del luna park sono accorsi per verificare quanto era successo. Ma una volta sul posto, oltre a constatare di essere stati, ancora una volta, depredati, non hanno potuto fare altro. Dei malviventi non c’era già più alcuna traccia.

Stavolta i ladri si sono fatti strada all’interno del parco giochi situato in piazza della Stazione Vecchia a Ostia forzando la porta con un piede di porco. Hanno portato via tutti i contanti, ma il bottino in denaro non gli è bastato, visto che si sono soffermati a distruggere i giochi.

La banda del Luna park ruba il contante e distrugge i giochi

Anche in questa occasione è stata redatta un’altra denuncia. Ma è la terza. Da sabato tutte le sere, ormai, il luna park è stato vittima di furti e distruzione. I danni sono ingenti, non essendo quantificati esclusivamente nel contante che viene sottratto, ma anche nei numerosi danni che la banda del luna park lascia dietro di sé. Gli investigatori stanno indagando sin da sabato, senza però, almeno per il momento, riuscire a venire a capo della vicenda. Ma le attività investigative vanno avanti, chissà che nelle prossime ore gli inquirenti non riescano a individuare una pista da seguire per risalire agli autori di quei furti.