Raffica di furti nelle auto del centro storico: fermata banda di ladri

Fermata una banda di ladri nel centro storico di Roma. In pochi giorni i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro hanno arrestato 5 persone, tutte senza fissa dimora e già note alle forze dell’ordine, gravemente indiziate per il reato di furto su autovettura. Tra la refurtiva rinvenuta trolley, pc portatili, occhiali e costosi coprispalla.

Tre cittadini cileni, di 28, 37 e 40 anni, sono stati sorpresi e arrestati dai Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia in via Panisperna mentre rovistavano all’interno di un’autovettura parcheggiata. I tre malviventi si erano introdotti all’interno dell’abitacolo dopo aver frantumato un vetro laterale utilizzando un martelletto rompivetro.

I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese transitando su lungotevere dei Tebaldi hanno notato un 41enne libico che forzava con delle grosse forbici la portiera di un’autovettura parcheggiata. L’uomo è stato bloccato mentre rovistava all’interno del veicolo. Dagli accertamenti eseguiti dai militari, l’arrestato è risultato anche inottemperante alla misura del divieto di dimora nel comune di Roma, emessa a suo carico lo scorso 9 gennaio.

Ma non è tutto, perché nella notte i militari hanno arrestato anche un 38enne del Senegal bloccato mentre tentava di asportare materiale custodito nel bagagliaio di un’autovettura parcheggiata in via del Monte della Farina. L’uomo aveva aperto il veicolo dopo aver infranto il lunotto posteriore con un gancio di traino metallico che è stato sequestrato. Tutte le vittime hanno presentato regolare denuncia-querela, gli arresti sono stati tutti convalidati.