Roma, ruba un’auto ma provoca diversi incidenti: veicoli distrutti e agente ferito

Roma. I momenti durante i quali si sta compiendo un furto, sono altamente concitati. Non importa quanto lungo possa essere il curriculum ”professionale” del soggetto. Un misto letale di adrenalina, paura, tensione ed alta emotività generale, possono portare a fallire, oppure a creare molti più danni di quanti se ne erano pianificati all’inizio del colpo. Spesso mettendo anche a repentaglio e in serio pericolo la vita degli altri.

Roma, furto di auto….a bordo di un’auto rubata: la fuga inseguiti dalla Polizia

Il furto rocambolesco a Roma, Via Borghesiana

Succede infatti che le volanti della Polizia possano accorgersi in flagranza dell’avvenimento e far partire da subito un inseguimento da film, durante il quale, però, può succedere di tutto, come nell’ultimo caso avvenuto a Roma, nel quartiere Borghesiana, nelle ultime ore. Un’auto che si trovava nel parcheggio di un esercizio commerciale della zona era stata presa di mira da un giovane malfattore che ha fatto di tutto per poter portare a casa il suo bottino. In questo caso specifico, è successo che il ragazzo fosse stato individuato proprio da alcuni utenti della strada che hanno da subito avvertito gli agenti di Polizia. Ma ecco che il ragazzo, resosi conto di essere braccato, si è dato all fuga a bordo del mezzo, provocando non pochi danni.

La dinamica dell’azione: incidenti e pericolo per i passanti

Scendendo nella dinamica dell’azione, durante il pattugliamento in via Borghesiana, i poliziotti della Sezione Volanti sono stati fermati da alcuni utenti della strada che nel parcheggio di un esercizio commerciale avevano bloccato un giovane mentre stava tentando di rubare una autovettura proprio in quegli istanti. Il ragazzo, però, quando ha visto sopraggiungere la volante, sopraffatto dalla tensione, non ci ha pensato due volte, e si è dato alla fuga a bordo di un veicolo. Il fatto è che durante la sua folle fuga concitata, il ragazzo ha provocato diversi incidenti durante la sua traversata, mettendo repentaglio l’incolumità dei cittadini che in quel momento hanno casualmente intercettato la sua traiettoria.

Lesioni agli agenti e veicolo danneggiato: arrestato

Ma non è tutto, perché una volta bloccato ha anche opposto resistenza ai poliziotti, che però hanno messo subito fine al suo dimenarsi. Infine, lo hanno accompagnato negli uffici del VI Distretto Casilino, dove è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale oltre che per danneggiamento della vettura di servizio. Contravvenzionato, inoltre, per violazione del Codice della Strada e della legge sugli stupefacenti in quanto è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. Arresto convalidato.