Ostia, razziato il distributore automatico della scuola Garrone: torna la ‘banda delle macchinette’

Depredare le macchinette che erogano merendine sembra sia diventata una consuetudine a Ostia. Sono diversi gli episodi nei quali i distributori automatici vengono forzati e saccheggiati. Casi simili si sono registrati all’interno del centro anziani ‘Il Sommergibile’ e in ultimo, solo in ordine di tempo, è successo anche alla scuola fratelli Eugenio Garrone.

L’intervento di Polizia locale e Carabinieri

Ieri, domenica 12 marzo, poteva essere la volta buona, quella nella quale le forze dell’ordine riuscivano a beccare il ladro sul fatto. L’allarme è scattato alle 21, quando una persona è stata vista introdursi nel plesso di Corso Duca di Genova a Ostia. Polizia locale e carabinieri sono accorsi, ma nonostante l’intervento sia stato tempestivo, una volta sul posto, hanno trovato solo i distributori distrutti e razziati, al loro interno non c’era più nulla. Due colpi evidentemente in fotocopia quello al centro anziani e a scuola. In quest’ultimo caso gli investigatori si sono trovati di fronte a una finestra dell’istituto scolastico sfondata. In entrambi i casi le macchinette erano state saccheggiate.

Diversi i distributori saccheggiati: stesso modus operandi

Un fenomeno singolare sul quale gli uomini dell’Arma e la Municipale stanno indagando gomito a gomito per risalire agli autori, che si pensa possano essere gli stessi, visto che il modus operandi è sempre lo stesso. Unico dubbio è che possa trattarsi anche dei ladri che hanno messo a segno un colpo a Parco Lido nel Luna park, dove oltre a razziare i distributori con tutte le vettovaglie presenti al suo interno, sembra abbiano portato via anche pc e altoparlanti.

Indagini non facile per gli investigatori che, come di consueto stanno verificando, se è possibile entrare in possesso di video di sorveglianza da telecamere poste nelle vicinanze, per poter dare un nome agli autori dei furti dei distributori automatici. Anche se, per il momento, sugli sviluppi delle attività investigative, vige il massimo riserbo.