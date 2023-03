Latina, sfonda la vetrina per depredare un internet point: agenti lo trovano ancora dentro

Latina. Un furto aggravato, avvenuto negli ultimi giorni ai danni di un internet point della zona, con una dinamica piuttosto rocambolesca: ha sfondato la vetrina e manomesso la serranda metallica, per poi introdursi all’interno del locale e trafugare tutto. Ma qualcuno, nel frattempo, si era già reso conto di tutto ed aveva allertato prontamente le volanti della Polizia rapidamente intervenute sul posto.

Furto aggravato a Latina: sfonda la vetrina di un internet point

Il fatto, nel dettaglio, è avvenuto nella serata di mercoledì 8 marzo scorso, quando i Poliziotti della Squadra Volante hanno arrestato in flagranza un cittadino extracomunitario, responsabile di furto aggravato presso un “internet point” di Latina. Allertati dalla segnalazione giunta dalla sala operativa, gli agenti delle volanti sono prontamente giunti sul luogo del segnalato furto. Appena giunti sul luogo segnalato, gli agenti si sono prontamente resi conto che qualcosa non andava, e che il furto stava avvenendo proprio in quegli istanti. Davanti a loro, infatti, si vede con chiarezza la manomissione della serranda metallica e lo sfondamento della vetrina appena avvenute dal soggetto.

‘Beccato’ in flagranza dalla Polizia

A quel punto, è risultata chiara anche la possibile presenza del responsabile all’interno del locale, e così gli operatori per evitare possibili fughe, hanno circondato la palazzina per poter procedere con le successive operazioni, e una volta contattato il titolare dell’esercizio, sono entrati nel locale dove l’uomo era nascosto. Lo hanno beccato, dunque, in flagranza di reato e subito dopo l’hanno arrestato per furto aggravato. Dalla ricostruzione dei fatti effettuata di seguito, poi, è emerso che l’uomo aveva dapprima forzato manualmente la serranda e poi infranto la vetrina per accedere all’interno dei locali.

L’arresto degli agenti

Dell’avvenuto arresto è stato, infine, avvertito il Magistrato di turno il quale ha disposto la collocazione dell’arrestato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza per direttissima di stamattina nella quale il giudice, convalidando l’arresto, ha disposto l’obbligo di firma e l’obbligo di dimora nei confronti dell’imputato.