Sesso in auto in pieno giorno tra le case: ‘Smettetela’, ma parte la rissa a braghe calate

Momento di divertimento finito male per una coppia che aveva deciso di appartarsi in tranquillità per lasciarsi andare ad attimi di romanticismo. I due si sono appostati in via Milano, a Cologno Monzese con l’intenzione di fare sesso, il problema però è stato l’orario, dato che erano le 16:00 di pomeriggio in una zona molto transitata.

Sesso in auto in pieno giorno, ma scoppia la rissa

La coppia aveva parcheggiato in una via transitata e abitata, non indicata per lasciarsi andare allo scambio di effusioni in pieno giorno. E’ stato un residente a vedere i due in atteggiamenti intimi. Da lì il panico: il residente sarebbe intervenuto e così è scoppiata una vera e propria rissa.

Sembrerebbe infatti che il residente si sia avvicinato all’auto per chiedere alla coppia di smettere di fare sesso davanti alle abitazioni. Il 50enne che è uscito dall’auto però ha reagito male e tra i due sarebbe scoppiata una colluttazione. Ad avere la peggio è stato proprio il 50enne, ancora con i pantaloni abbassati al momento della rissa.

Esce dall’auto ancora mezzo nudo e litiga con un residente

L’uomo ha querelato il residente che lo avrebbe disturbato, accusandolo di averlo aggredito con una testata. Tuttavia, la versione che ha dato il residente è diversa. Secondo lui infatti è stato il 50enne con i pantaloni abbassati ad aggredire il colognese. Uscito dall’auto sarebbe inciampato sui suoi stessi pantaloni perdendo l’equilibrio e cadendo a terra, motivo per il quale ha riportato la ferita in testa.