Roma, l’ossessione del cliente per la cameriera, minacce e video osceni in chat: “Ti faccio male”

Si era invaghito della cameriera ma la cosa non era corrisposta. Ma lui, un uomo di 47 anni, non si è voluto arrendere trasformando il suo interesse in una vera e propria ossessione. E diventando il peggior incubo della ragazza impiegata in un pub nella zona di Campo de’ Fiori a Roma. Minacce, video raccapriccianti e osceni, la giovane inizia ad essere oggetto di continui messaggi e ‘appostamenti’ da parte del 47enne che non le dà tregua. Alla fine, sfinita e terrorizzata da quanto le stava accadendo, ha deciso di denunciare il tutto.

La storia

Eppure all’inizio la ragazza pensava fosse soltanto un ammiratore e che, una volta spiegato che l’interesse non era reciproco, la storia si sarebbe conclusa lì. Invece, con il passare delle settimane, i comportamenti dell’uomo sono degenerati sfociando nello stalking aggressivo: oltre a presentarsi praticamente sempre nel locale dove lavorava rimanendo fino a tardi, in un’occasione ha provato anche a baciarla contro la sua volontà, dopo averla convinta ad incontrarlo nel suo studio spacciandosi per un sedicente artista con la scusa di volerla ritrarre. Per non essere troppo scortese infatti la giovane, alla fine, le aveva dato il suo numero non immaginando che l’incubo sarebbe soltanto peggiorato.

I messaggi e le minacce

Sul suo cellulare inizia ad arrivare di tutto: messaggi osceni, minacce, video a sfondo sessuale. E poi l’assidua presenza al locale portandole regali mai accettati dalla giovane. In un’occasione l’uomo si era presentato al pub urlando che avrebbe “bruciato tutto quello che aveva fatto”, mentre per telefono le scriveva “che sarebbe sparita da ogni forma di vita”. “Oggi ti faccio male e chi ti aiuta davanti a Dio?”, è il contenuto delirante di un altro messaggio.

La denuncia

Stremata per lo stato d’ansia e angoscia in cui era finita, la ragazza decide infine di denunciare l’uomo ai Carabinieri. Come spiega il Messaggero in un articolo pubblicato stamani tuttavia il Giudice ha disposto al momento soltanto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dalla vittima e di comunicare con la donna con qualsiasi mezzo. La richiesta del PM era stata invece quella degli arresti domiciliari e del braccialetto elettronico.

