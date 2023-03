Piazza Venezia ‘ostaggio’ di turiste spagnole: schiamazzi, canti e balli per l’addio al nubilato

Piazza Venezia, a Roma, è stata invasa dalle urla di gioia di turiste spagnole, forse, un po’ troppo esuberanti. Non è passato inosservato il gruppo di visitatrici che ha preso parte a una festa sulla terrazza del Vittoriano nella tarda mattinata di sabato scorso. Risate, grida, canti e musica che hanno lasciato i passanti senza parole, tanto era chiassoso quel consesso.

L’addio al nubilato di turiste spagnole ha travolto piazza Venezia

Doveva essere un addio al nubilato, ma si è trasformato nel caos che ha coinvolto i presenti, rimasti senza parole di fronte alla scena del gruppo di ragazze in maschera che si sono lasciate andare a festeggiamenti ‘fuori misura’ fatti di schiamazzi, urla e canti rivolti anche alla statua di Vittorio Emanuele II, al quale sembra si siano rivolte con grande insistenza rivolgendogli forse troppa attenzione.

Sono salite sulla scalinata interna di piazza Venezia e in barba al luogo, dedicato alla memoria dei caduti, si sono esibite in manifestazioni fragorose di giubilo, servendosi delle panchine di marmo come set fotografici. In tanti sono rimasti a guardarle interdetti. Qualcuno ha anche fatto video che sono stati postati sui social. Altri hanno criticato quel comportamento eccessivo sottolineando che dopo gli anarchici avrebbero sperato in controlli più serrati da parte delle forze dell’ordine che, invece, sabato non si sono fatte vive.

Uno show che ha allontanato i tanti visitatori in piazza Venezia

Nessuno è intervenuto per far terminare quello show che sicuramente ha richiamato l’attenzione di molti, ma non certo per sottolineare il piacere di assistere a quel siparietto, ma anzi per deprecare il comportamento così sguaiato e fuori controllo delle turiste spagnole che non si sono fermate neanche davanti alle critiche di altri turisti, ma hanno proseguito il loro spettacolo incuranti del fastidio che stavano arrecando. Molti le hanno guardate con disprezzo per allontanarsi velocemente da piazza Venezia…