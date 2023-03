Festa della donna 2023 a Roma: cosa fare l’8 marzo e tutti gli eventi in programma

Sono tantissime le donne che si preparano a fare festa in occasione dell’8 marzo, festa della donna. Chiunque sia interessata a non far passare in sordina questa giornata, ha un’ampia varietà di scelta: pizzerie, discoteche, ristoranti, musei e tanto altro. A Roma c’è solo l’imbarazzo della scelta…

Per cena e dopocena

Tra i tanti locali che si stanno preparando ad accogliere le donne, mercoledì 8 marzo c’è anche Angeli Rock, dove oltre a una cena a tema, sarà possibile intrattenersi in un divertente dopocena. A rendere tanto interessante il locale non sono solo le iniziative di intrattenimento previste, ma anche la possibilità di accedervi completamente gratuitamente salvo, poi, dover pagare le consumazioni. A meno che no si abbia l’intenzione di cenarvi, allora è opportuno fare in fretta per prenotarsi. Per il dopocena invece, non serve prenotazione e per le clienti è prevista una serata piccante: la Malanoche woman edition.

Degustazioni vini

Se siete in cerca di una serata più tranquilla, magari all’insegna della degustazione di vini, allora non potete perdervi la Festa della donna nella Spa Lunetta a Campo dei Fiori. Ogni mercoledì, dalle 18:45 alle 19:45 è, oltretutto, prevista una degustazione guidata di vini e sarà possibile provare una selezione unica dei migliori vini locali.

Festa della donna a Zoomarine

Anche Zoomarine organizza una festa tutta al femminile. La struttura regala l’ingresso omaggio a tutte le donne grandi e piccole per la giornata del 11 Marzo e una promozione speciale per gli accompagnatori: acquista online il biglietto da € 10 per avere l’ingresso omaggio del bambino. Promozione valida solo per acquisti online e fino ad esaurimento posti. Donne e bambine entrano gratis al Parco, per accedere sarà sufficiente presentarsi in biglietteria la mattina della visita.

A La Dogana Food, in via del Porto Fluviale, potrete, invece, trovare una cucina variegata, dalla giapponese alla cinese, con carne e pesce. C’è anche la Sa Tanca in via Nomentana che offre un menù fisso a 30 euro bevande escluse.

Musei gratis per le donne

Se poi volte festeggiare la giornata all’insegna di una passeggiata tra iv ari musei di Roma allora, tenete presente che quest’anno, in occasione della Giornata internazionale della Donna, il ministero dei Beni e delle Attività e del turismo propone ingresso gratuito per le donne in tutti i siti statali: Colosseo e Foro Romano/Palatino (ingresso contingentato), Galleria Borghese (rimane obbligatoria la prenotazione), Galleria Nazionale Arte Moderna, MAXXI, Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia, Museo nazionale Romano (Palazzo Massimo, Palazzo Altemps, Crypta Balbi, Terme di Diocleziano), Gallerie nazionali d’Arte Antica – Palazzo Barberini, Gallerie nazionali d’Arte Antica – Galleria Corsini, Museo nazionale di Palazzo Venezia, Museo nazionale di Castel Sant’Angelo, Museo delle Civiltà – Museo preistorico etnografico “L. Pigorini”, Museo delle Civiltà – Museo delle arti e tradizioni popolari “L. Loria”, Museo delle Civiltà – Museo dell’Alto Medioevo “A. Vaccaro”, Museo nazionale degli Strumenti Musicali, Museo H.C. Andersen, Museo M. Praz, Museo Boncompagni Ludovisi, Scavi di Ostia Antica, Museo Ostiense, Mausoleo di Cecilia Metella, Terme di Caracalla, Villa dei Quintili, Villa Adriana a Tivoli e Villa d’Este a Tivoli.