Festa della donna 2023 a Roma: tutti gli eventi in programma quartiere per quartiere

La Giornata internazionale dei diritti della donna si celebra l’8 marzo. È una ricorrenza con la quale si vuole ricordare quali sono state le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne. La Lotta alla discriminazione e alla violenza, fenomeni, purtroppo non ancora del tutto debellati. Vuole essere non solo un’occasione per lasciarsi andare a festeggiamenti, ma anche per riflettere e, soprattutto, per non dimenticare i grandi risultati raggiunti attraverso le lotte e i sacrifici.

Roma capitale propone un calendario ricco di eventi

A tale scopo Roma Capitale ha promosso una serie di iniziative: Cultura, ambiente, lavoro, salute, sicurezza, sport, luoghi delle donne, contro la violenza di genere. Un calendario ricco di eventi per non dimenticare e celebrare i risultati conseguiti e gli obiettivi ancora da raggiungere.

Nato dalla collaborazione tra Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità, Sovrintendenza Capitolina, Istituzione Biblioteche di Roma, Commissione Pari Opportunità e i 15 Municipi di Roma Capitale, sotto il coordinamento del Dipartimento Pari Opportunità, il calendario conta oltre 60 eventi che attraverseranno l’intero mese di marzo per coinvolgere la cittadinanza in una ampia riflessione intorno alla condizione della donna e alla valorizzazione delle figure femminili in ogni campo della vita sociale, economica e culturale di Roma e del mondo.

Un programma al quale hanno partecipato anche associazioni e scuole del territorio

Molti eventi in occasione della Festa delle donne sono realizzati grazie alla collaborazione di associazioni e scuole del territorio. In programma spettacoli teatrali, concerti, letture pubbliche, passeggiate a tema, eventi sportivi. Tantissime le attività programmate per non far passare la ricorrenza in sordina. Iniziative che vanno a rispondere sia all’esigenza di divertimento e spensieratezza, sia al desiderio di mantenere vivi i motivi con i quali si è dato vita alla festa.

Andiamo a scoprire qual è il programma di eventi nella città di Roma in questi giorni per celebrare la Giornata internazionale dei diritti della donna.

