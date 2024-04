Roma: “Studenti minorenni palpeggiati in classe”, arrestato Prof

Un Professore è finito agli arresti domiciliari dopo la denuncia presentata da un genitore. E’ accusato di violenza sessuale: avrebbe palpeggiato alcuni studenti minorenni in classe. La vicenda a Roma, in un Istituto del quadrante sud della Capitale.

Brutta vicenda sulla quale si cerca di far luce a Roma. Un Professore che insegna in un Istituto Superiore della Capitale è stato arrestato e messo ai domiciliari con l’accusa di aver palpeggiato degli alunni minorenni durante le lezioni. “Violenza sessuale“, questa la grave ipotesi di reato a suo carico.

Studenti minorenni palpeggiati in classe a Roma durante le lezioni

Le indagini sono partite dopo la denuncia sporta da un genitore di uno studente a cui si è aggiunta in un secondo momento anche quella del dirigente scolastico di uno degli Istituti, nella zona sud di Roma, dove l’insegnante lavorava. A seguire il caso sono stati quindi i Carabinieri del Comando di Via in Selci che hanno raccolto anche le testimonianze degli altri studenti che avrebbero confermato quanto contenuto nella denuncia.

I palpeggiamenti, secondo i primi elementi emersi, sarebbero avvenuti durante le lezioni e avrebbero coinvolto ragazzi minorenni. Per questo, stando alle risultanze investigative, la procura di Roma ha chiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la misura cautelare degli arresti domiciliari per il professore che ora è accusato di violenza sessuale come visto.

