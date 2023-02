Roma, “take away” della droga: spacciavano cocaina dall’auto vicino alle case popolari

Giravano attorno alle case popolari per rifornire i propri clienti. Ma la coppia di pusher, due romani sulla quarantina, è stata colta in flagrante dai Carabinieri. Siamo in zona Gianicolense a Roma: qui gli spacciatori sono stati sorpresi con diversi involucri di cocaina, con la sostanza stupefacente pronta a rifornire “il mercato”. Per loro sono scattate immediatamente le manette.

Il tutto è successo ieri pomeriggio, lunedì 13 febbraio 2023. Nel corso di un mirato servizio di controllo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno notato i due sospetti, entrambi romani rispettivamente di 44 e 46 anni, con precedenti, mentre si aggiravano con fare sospetto nei pressi del complesso di edilizia popolare di via di Donna Olimpia, in zona Gianicolense come detto, a bordo di un’auto, un’utilitaria. Fermati per un controllo, i Militari hanno deciso di approfondire le verifiche estendendole anche al veicolo. E così sono stati rinvenuti e sequestrati ben 49 involucri di cocaina.

Arrestatati per droga due pusher italiani a Roma

I due uomini sono ora gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e poi successivamente condotti presso le aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo. Al termine dell’udienza tuttavia, benché i due arresti siano stati convalidati, in un caso uno degli indagati è stato rimesso in libertà in attesa del processo; per l’altro invece il Tribunale di Roma ha confermato gli arresti domiciliari.

