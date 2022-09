Roma, temperature più basse in piscina: così si combattono i rincari

Roma, il caro bollette si fa sentire anche sul bilancio delle piscine pubbliche e private. Per questo, molte di esse hanno già iniziato ad abbassare di un grado la temperatura al loro interno. Si trova a Civitavecchia uno dei primi impianti a mettere in atto tale comportamento.

Temperatura più basse nelle piscine: le parole di Florio

Come ha spiegato al Messaggero il responsabile nazionale di Acli nuoto e direttore sportivo di Monteverde club, Vittorio Florio ‘Già alcuni impianti hanno abbassato di un grado la temperatura della piscina, tra cui quello di Civitavecchia. D’altronde, prosegue Florio, un abbassamento di un grado vuol dire il risparmio di migliaia di euro di bollette ogni mese’.

Va detto che le temperature delle piscine, per garantire il miglior comfort possibile agli amatori del nuoto, oscillano dai 28° gradi a 29° gradi, scendendo al massimo a 27 gradi. È infatti oltre questo livello che scatterebbe quel brivido di freddo che si sente una volta entrati in acqua.

I gestori

Dunque, i gestori delle strutture stanno correndo ai ripari come possono prima di proporre un innalzamento della quota degli abbonamenti annuali o una riduzione della temperatura dell’acqua, anche se — come abbiamo visto — alcuni impianti hanno giù attuato tale provvedimento.

Per risparmiare, tuttavia, le si pensano proprio tutte. C’è infatti chi approfitta dell’abbonamento della palestra per non utilizzare la caldaia di casa risparmiando così sulla bolletta. Intanto, i titolari di questo genere di attività sportive continuano a prendere parte agli incontri per cercare di fare il punto della situazione.