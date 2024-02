Roma, tenta di aggredire una turista straniera: arrestato 35enne

Aggressione alla Stazione Termini. Un uomo di 35 anni tenta di aggredire una turista straniera per derubarla. Arrestato.

Stazione Termini, la Polizia locale interviene tempestivamente. Non era possibile fare altrimenti in un martedì caotico come quello appena trascorso. Alle 17.00 di ieri il misfatto: una donna, visibilmente spaesata, viene aggredita nel mezzo della struttura. Stava avviandosi probabilmente verso l’uscita o agli imbarchi.

Poco importava all’aggressore. Un uomo di 35 anni apparentemente senza scrupoli: ha giocato la carta del rischio. Vedendo la donna con un cellulare molto costoso tra le mani, ha provato a strapparglielo aggredendola fisicamente. Strattoni, qualche manata. Il tentativo successivo di appropriarsi della borsetta.

Roma, aggressione a Termini: nel mirino una turista

Tutto sotto gli occhi della SPE che è intervenuta immediatamente per sedare gli animi e arrestare l’uomo con l’accusa di tentata aggressione. La donna, nel frattempo, sta recuperando tutto. Si è recata al Pronto Soccorso più vicino che, nella giornata di ieri, ha stabilito che non ha riportato gravi conseguenze. Solo qualche escoriazione.

Resta lo spavento. Il viaggio in treno rappresenta un’opportunità, ma anche tante insidie. Non occorre portarsi troppi bagagli, le raccomandazioni però cessano davanti alla contingenza dei fatti: basta un cellulare per attirare l’attenzione delle persone sbagliate.

Il caos di Termini, poi, ha fatto il resto: la longa manus delle autorità ha evitato il peggio. Un epilogo che poteva essere ben diverso. A partire non sarebbe stato solo il treno, ma anche un “bottino” piuttosto importante.