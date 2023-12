Roma, tenta di entrare negli uffici della ASL Roma 3: scoperto, aggredisce il Vigilante

Pomeriggio movimentato quello di ieri presso gli Uffici della ASL Roma 3 di Via Volpato a Roma. Un uomo ha provato ad introdursi all’interno ma è stato sorpreso dalla Vigilanza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Ha approfittato della giornata di Festa per cercare di introdursi all’interno degli uffici della ASL Roma 3 situati in Via Volpato, nel territorio del Municipio XI. Ma il suo tentativo non è passato inosservato: un vigilante infatti, notando il tentativo di effrazione, è prontamente intervenuto.

Il ladro però, anziché desistere dal suo intento, ha aggredito per tutta risposta l’addetto alla sicurezza. Quest’ultimo è riuscito però ad avere la meglio allertando nel frattempo le forze dell’ordine.

Tentato furto negli uffici della ASL Roma 3

Il tutto è successo nel pomeriggio del 26 dicembre 2023, giorno di Santo Stefano. Il malvivente, dopo aver superato la recinzione esterna della sede degli uffici A.S.L. Roma 3 – Distretto Sanitario Municipio XI di Via Volpato, ha tentato di forzare la porta d’ingresso dello stabile con alcuni arnesi da scasso ma è stato sorpreso dall’addetto alla vigilanza privata.

Vistosi scoperto, l’uomo ha colpito il vigilante con un calcio e ha tentato la fuga ma è stato bloccato e trattenuto fino all’intervento dei Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese che lo hanno arrestato. Si tratta di un 51enne romano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

