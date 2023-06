Roma, tentano di stuprarla fuori la scuola: mamma e figlio aggrediti da due uomini

Andare a prendere il proprio bimbo a scuola è uno dei momenti più belli della giornata, tranne quando, come successo ieri al Tiburtino, una mamma e il suo bambino di 6 anni sono stati aggrediti fuori all’istituto scolastico. Abbracci, sorrisi e la condivisione di momenti trascorsi lontani, sono stati bruscamente interrotti da due uomini che hanno teso un agguato alla donna e al suo piccolo. Spintonata, molestata, bloccata, d’istinto la vittima ha reagito per difendersi, per riuscire ad allontanarsi e mettere in salvo sé stessa e il bambino. Purtroppo, però, proprio in quel momento il suo piccolo è caduto rovinosamente a terra e si è ferito alle gambe, come riporta Il Messaggero.

La corsa dei carabinieri e soccorsi per le due vittime

Qualcuno ha visto quello che stava succedendo, forse una operatrice scolastica, e ha dato l’allarme e sono accorsi i carabinieri che, al momento, indagano per furto con strappo, anche il furto quei due malviventi non sono riusciti a metterlo a segno. Mamma e figlio sono stati accompagnati al pronto soccorso. Erano sotto choc, terrorizzati per quanto gli era capitato, ma probabilmente la donna ha potuto fornire informazioni preziose alle indagini. I due aggressori sembra siano due stranieri e si pensa che si tratti di sbandati, difficile, quindi da rintracciare.

Il racconto della donna

La vittima, una 30enne, ha raccontato di essere stata presa all’improvviso dalle braccia, essere stata palpeggiata nelle parti intime, strattonata ‘come se mi volessero portare in una zona appartata’ avrebbe detto la donna agli investigatori. Ma ha resistito, s’è opposta e ha iniziato a urlare con tutte le sue forze, finché quei due hanno desistito e sono scappati via.

Il clima di terrore tra le altre mamme

Questo episodio mette paura. Le mamme di quella scuola materna temono che possa succedere ancora, che qualcun’altra possa essere presa di mira da questi delinquenti. Sui social si è scatenato il tam tam per segnalare l’accaduto e mettere in allerta gli altri genitori che hanno i propri figli nella scuola di via Achille Tedeschi. L’accordo tra tutte le mamme è di sostenersi a vicenda, di stare vicine nel momento in cui devono prendere i propri bambini. Ma il clima di terrore sarà difficile da superare…