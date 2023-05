Violenza domestica a Roma, donna presa a bastonate dal compagno: salvata dai vicini

Una violenza domestica che poteva degenerare in tragedia, quella di cui è stata vittima una donna di Roma. La signora, di quarant’anni, ieri sera avrebbe avuto una lite furiosa con il proprio compagno, all’interno di un garage condominiale nella zona di Boccea. Dopo gli insulti, il fidanzato ha deciso di aggredire la propria compagna, colpendola con un bastone su braccia e viso.

La donna presa a bastonate a Roma

Nel pieno della notte, le urla di dolore della donna hanno allertato il vicinato. In diverse persone, infatti, si sono accorte come più di qualcosa non stessa andando per il verso giusto in quel box condominiale. Subito hanno allertato i Carabinieri, che occorsi sul posto hanno tratto in arresto il fidanzato della donna, cogliendolo peraltro in flagranza di reato. Sul corpo della donna, i segni della brutale aggressione generata dal proprio compagno, che probabilmente aveva inscenato la violenta reazione per futili motivi.

La dinamica dell’aggressione

Mentre la donna veniva portata in ospedale, per i controlli di rito, ha raccontato ai Carabinieri le dinamiche dell’aggressione. La furia del compagno sarebbe scoppiata per una lite tra i due, “l’ennesima in pochi giorni” che ci tiene a precisare la stessa signora. Lui le ha sferrato addosso diversi colpi di bastone, probabilmente usando una sorta di stecca in legno che conserva lì nel box e che ha riadattato per aggredire la compagna.

Le ferite riportate dalla donna

Con i colpi sferrati, si sarebbe concentrato a colpire nella zona del viso e delle braccia, lasciando numerosi lividi sul corpo della donna. Varie tumefazioni, infatti, sono presenti sulla faccia, nella zona degli occhi, sui polsi e soprattutto le spalle. È plausibile che i lividi sulle braccia siano lì, poiché la donna ha provato a proteggersi il viso con gli arti superiori davanti la furia cieca del compagno armato di questo bastone in legno.