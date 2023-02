Roma, tentano il furto ma uno dei complici si ferisce ad una gamba: arrestati

Roma. Gli arresti non si fermano mai, soprattutto durante i giorni caldi del fine settimana, quando fisiologicamente le occasioni di reato aumentano così come i controlli da parte delle forze dell’ordine volti alla repressione di furti e rapine commesse all’interno di appartamenti o presso gli esercizi pubblici.

Furto in abitazione: arrestati due soggetti albanesi

Tra i fatti più eclatanti che si sono susseguiti, quello relativo a due individui, di nazionalità albanese, arrestati perché gravemente indiziati di furto aggravato. Ma cosa è successo? I due erano complici in loschi affari, e con ogni probabilità, dato il bottino rinvenuto nella loro ”casa-base”, non era la prima volta. Orologi, bracciali, banconote, tutti indizi che fanno pensare ad un’attività reiterata nel tempo da parte dei due soggetti. L’ultima volta, però, il fato non gli ha sorriso, e così sono stati bloccati dagli agenti. Durante la fuga finale, poi, uno dei due è rimasto anche ferito, motivo per cui prontamente arrestato dalla Polizia. L’altro, invece, dopo una breve corsa, anche lui è stato definitivamente bloccato.

Sventato il furto in via Benedetto Croce

Scendendo nel dettaglio, come detto, sono due i cittadini albanesi di 31 e 38 anni arrestati dagli agenti del commissariato Tor Carbone e della Sezione Volanti poiché gravemente indiziati di tentato furto. I due hanno tentato un furto al 6° piano di un condominio in via Benedetto Croce senza riuscirci. Al momento della fuga sono stati bloccati immediatamente sul posto dagli agenti di polizia impegnati in servizi finalizzati a prevenire e reprimere furti in abitazione. Il 38enne nel fuggire si è provocato delle lesioni alle gambe che gli hanno impedito di proseguire la fuga, mentre il 31enne è stato raggiunto e arrestato dai poliziotti.

La perquisizione a casa

Durante la perquisizione domiciliare nell’appartamento dove vivevano i due uomini insieme alla compagna del 31enne, sono stati rinvenuti 3.200 euro, 5 orologi ed un bracciale. I 3 sono stati anche denunciati per ricettazione degli oggetti rinvenuti di probabile provenienza furtiva, dei quali gli stessi non hanno saputo indicarne la provenienza. Dopo la convalida dell’arresto per i due è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.