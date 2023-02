Roma, entra in casa armato di coltelli e sorprende una 17enne: lei lo mette in fuga, lui ferisce un agente

via Collatina. Lì ha sorpreso una ragazza di 17 anni, da sola, che, vedendo l’uomo armato di due coltelli, ha iniziato a urlare a squarciagola. Il malvivente, che non si aspettava la reazione della giovane, ha fatto dietrofront, dandosi alla fuga. Voleva probabilmente commettere un furto o forse qualcosa di peggio, il 40enne che ieri è entrato in un appartamento a Roma , in. Lì ha sorpreso una ragazza di 17 anni, da sola, che, vedendo l’uomo armato di due coltelli, ha iniziato a urlare a squarciagola. Il malvivente, che non si aspettava la reazione della giovane, ha fatto dietrofront, dandosi alla fuga.

La fuga e l’inseguimento

E sono state proprio le urla della ragazza ad attirare l’attenzione del fratello della 17enne, che n quel momento si trovava a pochi passi dalla casa familiare. Dopo essere entrato nell’appartamento per verificare le condizioni di salute della sorella, il ragazzo è uscito per inseguire l’uomo entrato nella sua casa pochi istanti prima, chiedendo nel contempo aiuto a una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata in un servizio di viabilità proprio in via Collatina.

Gli agenti, seguendo le indicazioni del ragazzo, hanno raggiunto e bloccato l’uomo che, per sfuggire al controllo, ha ferito in maniera non grave uno dei caschi bianchi. Dopo alcuni momenti di concitazione, gli agenti del V Gruppo Prenestino hanno tratto in arresto il quarantenne, trovandolo in possesso di due coltelli. L’uomo, straniero, al termine dei consueti accertamenti sulla regolarità della sua posizione sul territorio nazionale, è stato posto in stato di arresto e deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di violazione di domicilio, violenza privata, porto d’armi abusivo, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.