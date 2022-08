Roma, tentato furto al Maury’s: nei guai 30enne rumeno

Roma. Non si ferma, purtroppo, la scia di furti nella Capitale. Un uomo di nazionalità straniera, aveva provato a rubare della merce all’interno del supermercato ma è stato prontamente fermato dal personale di servizio e poi arrestato dalla Polizia.

Tentato furto al Maury’s: i fatti

Voleva mettere a segno un colpo ma qualcosa nel suo piano non ha funzionato come avrebbe dovuto. I fatti sono avvenuti in Piazzale della Radio ed hanno visto protagonista un 30enne di nazionalità rumena. L’uomo ha provato a rubare della merce all’interno del negozio Maury’s ma è stato ‘beccato’ dal personale in servizio con ancora le placche antitaccheggio inserite nella merce. Il valore della refurtiva che ha provato a rubare ammonta a 170 euro.

L’arresto

Ma il suo gioco è durato poco. Fermato, sono poi state allertate le forze dell’ordine che hanno provveduto all’arresto del malvivente. Sul posto sono intervenute le pattuglie del distretto San Paolo.