Porta di Roma, tenta un furto al centro commerciale: nasconde la merce nelle mutande

E’ entrato nel centro commerciale Porta di Roma e ha iniziato a fare incetta di profumi e occhiali, senza pagare. Il colpo però non è andato a buon fine.

Entra in un negozio e ruba 300 euro di merce

L’uomo, un 43enne romeno, si è aggirato per il centro commerciale con un cappotto sul braccio ed è entrato in un negozio. Si è avvicinato al reparto occhiali e armato di tronchesi ha aspettato il giusto momento per togliere le placche anti-taccheggio. Ha rubato i due occhiali, dal valore complessivo di 300 euro, e si è allontanato.

Leggi anche: Ruba i gioielli a un’anziana, poi li consegna al Compro Oro. E si intasca 10.000 euro

Nelle mutande nascondeva due profumi rubati

Notato dalla guardia giurata, è stato subito fermato e perquisito dagli agenti del III distretto Fidene Serpentara di polizia. L’uomo è stato trovato in possesso anche di due profumi dal valore di 275 euro, rubati poco prima e nascosti nelle mutande. Il 43enne è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.