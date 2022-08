Roma, aggredisce il titolare con collo di bottiglia rotto e tenta la rapina: arrestato

Erano le 23 circa e aveva una bottiglia di vetro rotta. Stava lì, fermo davanti al minimarket di via della Maranella, a minacciare il titolare di dargli l’intero incasso del giorno. Ricevendo un rifiuto, l’aggressore, un uomo di 35 anni ecuadoriano, ha lasciato andare il collo di bottiglia rotto ed è entrato nel negozio. Lì, ha aggredito fisicamente il titolare, ha tentato di rapinare il minimarket ed è fuggito.

La fuga

Il titolare ha immediatamente chiamato le forse dell’ordine e dopo pochissimo tempo è arrivata una volante e una pattuglia del Commissariato Tor Pignattara. Sono iniziate immediatamente le indagini che si sono basate grazie alle descrizioni fornite dalla vittima. Infatti, gli agenti sono riusciti a bloccarlo poco dopo in una via vicino al fatto. Precisamente, in via Bartolomeo Perestrello. L’uomo, un volta fermato è stato arrestato per tentata rapina.